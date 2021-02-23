Известная "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала о своих предыдущих токсичных отношениях

Как передает Politeka.net в своем сторис на Instagram Ксения Мишина ответила на вопрос о том, как самореализация помогла ей осознать токсичные абьюзивные отношения.

Ксения сняла несколько видео, которые разместила в сторис. Девушка хочет поделиться своим опытом. По словам Ксении, скорее всего, кто-то из поклонниц, узнает себя в ее истории.

Ксения рассказала, когда она находилась в абьюзивных отношениях, где присутствовала диктатура, она и стала на путь самореализации.

Напомним, ранее Ксения уже рассказывала, что в ее жизни присутствовали токсичные отношения, с издевательствами и унижением. Ксения рассказала, что ей пришлось сбежать от мужчины с ребенком на руках, чтобы начать свою жизнь с нуля.

"На тот момент я занималась только ребенком и пыталась себя убедить, что это нормально. Должно это все поменяться, закончиться. Я верила, терпела, ждала, что все будет так, как в начале отношений", - признается Ксения.

Однако, улучшений не наступало, а вот "тревожные звоночки" заставили задумываться о том, что нужно что-то менять. "Это был первый этап перед большими переменами, и он назвался "Осознание", - рассказала Ксения.

Напомним, что избранник "холостячки" Мишиной Эллерт ошарашил кадрами роскошной свадьбы с красоткой в белом.

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