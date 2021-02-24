Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась с публикой откровением

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых продолжила рассказывать о своих бывших тяжелых отношениях с мужчиной - отцом ее восьмилетнего сына Платона.

Мишина решила раскрыть этапы, через которые ей пришлось пройти на пути к самореализации, чтобы избавиться от абьюзивных отношений. Ранее девушка говорила о первом из них - "осознании". Теперь же поведала о втором, который назвала "тошнотой".

По ее словам, она постепенно начала задумываться о том, что должна формировать свою опору - трех китов, на которых будет фундаментироваться ее независимость. Осознав, что человек рядом с ней, проявляющий агрессию, в том числе и психологическое насилие, никогда не изменится, Ксения постепенно пришла ко второму этапу.

"Когда ты ничего не можешь и четко понимаешь, что ты просто обязан действовать, - так описала Мишина этот этап. - К нему я шла пару лет. И это действительно отвратительный этап, но он обязательный перед принятием важного решения".

Напомним, "Холостячка", которая ныне счастлива в новых отношениях с победителем шоу Александром Эллертом, до этого рассказывала, как была жертвой домашнего насилия. Даже, сбежав от изверга с ребенком на руках, она все равно подверглась жестокой расправе. По ее словам, спустя четыре года после расставания бывший муж внезапно возник на пороге, спустив ее с лестницы.

"Это очень серьезная и актуальная сейчас проблема. Я вообще не понимаю, как мужчины могут себе позволять такое по отношению к женщинам. Мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он как меня зовут. Я не понимала, зачем?", - делилась актриса.

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