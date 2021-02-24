Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда проекта "Холостячка", рассказала о себе

На фото красотка сидела на пляже, показывая себя в купальнике. Ксения дополнила образ стильной шляпкой и очками. Звезда улыбалась, хвастаясь роскошной фигурой и загаром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я НЕ СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА.

Слово Self-made последнее время звучит из каждого утюга, но давайте разберемся возможно ли человеку сделать себя на 100% самому?!

Что значит сделала себя сама?

А как быть со всеми теми отпечатками, которые остались на нас, наших жизнях от других. От всех тех, кто попадался на нашем пути. Кто-то советовал, кто-то верил в нас и поддерживал. Кто-то не верил и смеялся и тем самым закалил наше желание стать ещё лучше. Как же все те люди, которые когда-то учили нас, написали книги, которые изменили нас, как все те личности, которые вдохновили нас своим путём?", - написала красотка.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ксения у вас, что один купальник?)) Где фото в других купальниках?)))", "Все правильно) только Ксения плиз ну не скрывайте красивый животик этими плавками)", "Ну купальники ваши это же пипец. Один хуже другого. Не удержался! Вы должны это знать".

Напомним, "Холостячка" Мишина выдала новую порцию откровений о жизни с тираном

А еще Politeka сообщала, что избранник "Холостячки" Эллерт поразил внешностью до встречи с Мишиной

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина сделала горькое признание об отношениях



