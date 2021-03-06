Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт здивував зухвалим перевтіленням у новому шоу

Як передає Politeka.net, на акаунті шоу пародій «Ліпсінк батл» в Instagram з'явилася перша пара зірок, які взяли участь в шоу. Ними Стали Мішина і Еллерт.

"Зустрічайте на сцені #Ліпсінкбатл першу зоряну пару-Ксенію Мішину і Олександра Еллерта. Ксенія пародіюватиме на сцені улюбленця мільйонів вовчиць - Олега Винника, а Олександр Еллерт - Брітні Спірс", - підписали батл автори аккаунта.

У себе в Instagram Еллерт звернувся до шанувальників після того, як номер з його участю транслювали по телебаченню. Судячи з його слів, участь у шоу не була для нього приємною.

«Як то кажуть в житті потрібно спробувати все... Ось я і спробував бути Брітні Спірс. Більше не буду) а більше і не треба, наша з вами психіка повторно це не витримає. Своїм дітям можете сказати, що ось як виглядає "Бабайка". Я якийсь Тарабарова-Нікітюк, Саша Мерилін Менсон, ні, я найдосвідченіша куртизанка Полтавської траси... За часів інквізиції мене б спалили "першою")", - зазначив Еллерт, супроводивши пост відвертими фото з виступу.

Відзначимо, що Еллерт виступав у вельми пікантному вбранні і в червоній перуці. До речі, в батлі Еллерт переміг.

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