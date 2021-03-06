Актриса Ксенія Мішина здивувала українців пропозицію про допомогу

Як передає Politeka.net, відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо вже ми з вами всі тут зібралися, давайте використовувати наше ком'юніті в самих милісних цілях, і сьогодні я пропоную таку штуку. Давайте підтримаємо один одного словом і ділом!",- повідомила Ксенія, прикріпивши до посту фото, на якому позувала у відвертому вбранні.

Актриса запропонувала українцям, які потребують підтримки, розповідати про свої проблеми.

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"Діліться прямо тут своїми історіями, своїми думками або мріями і підтримуйте один одного! Словами, ідеями, може хтось купить щось у когось і це буде зараз серйозною допомогою! Давайте об'єднуватися, знайомитися і разом бути силою і яскравою енергією. Не соромтеся і пам'ятайте добро завжди повертається!", - зазначила Ксенія.

Варто відзначити, що через кілька десятком хвилин, українці вже почали розповідати про свої проблеми, і дякували актрисі за пропозицію.

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