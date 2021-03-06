Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт удивил дерзким перевоплощением в новом шоу

Как передает Politeka.net, на аккаунте шоу пародий «Липсинк батл» в Инстаграм появилась первая пара звезд, которые приняли участие в шоу. Ними Стали Мишина и Эллерт.

«Встречайте на сцене #Липсинкбатл первую звездную пару - Ксению Мишину и Александра Эллерта. Ксения будет пародировать на сцене любимца миллионов волчиц - Олега Винника, а Александр Эллерт - Бритни Спирс», - подписали батл авторы аккаунта.

У себя в Инстаграм Эллерт обратился к поклонникам после того, как номер с его участием транслировали по телевидению. Судя по его словам, участие в шоу не было для него приятным.

«Как говорится в жизни нужно попробовать все... Вот я и попробовал быть Бритни Спирс. Больше не буду) А больше и не надо, наша с вами психика повторно это не выдержит. Своим детям можете сказать, что вот как выглядит «Бабайка». Я некий Тарабарова-Никитюк, Саша Мэрилин Мэнсон, не, я самая опытная куртизанка полтавской трассы... Во времена инквизиции меня бы сожгли «первой»)», - отметил Эллерт, сопроводив пост откровенными фото с выступления.

Отметим, что Эллерт выступал в весьма пикантном наряде и в красном парике. Кстати, в батле Эллерт победил.

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