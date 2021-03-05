Українська "холостячка" Ксенія Мішина, яка пережила складні попередні відносини з чоловіком, запропонувала своє плече підтримки всім, хто її потребує

Відома актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Мішина розмістила у своєму блозі дві чудові фотографії, на яких позує зі своїм обранцем Олександром Еллертом за ручку на тлі прекрасної природи, передає Politeka.net.

На фото дівчина позує за руку з Олександром, підстрибуючи від щастя, босоніж на зеленій траві. Олександр також виглядає щасливим і радісним. Свій пост Ксенія присвятила підтримці і мотивації від близьких людей. Вона зізналася, що досі, попри свою впевненість в собі та те, що вона стала сама собі опорою, вона так само як і інші потребує схвалення з боку близьких.

Вона заявила, що сама пройшла важкий шлях, раніше Мішина розповідала, скількох страхів натерпілася через чоловіка-деспота, але багато дівчат в Україні живуть у відносинах, де немає підтримки та розуміння. Ксенія запропонувала стати для кожного такою підтримкою.

"Я хочу стати вашою підтримкою і сказати вам, що ви гідні більшого. У вас є всього одне життя і в ній стільки всього цікавого. Не бійтеся бути самостійними, навіть навпаки, прагніть до незалежності! Я не закликаю вас палити мости, але я закликаю заповажати себе. Цінуйте себе, любіть себе, любіть свій вибір", - написала актриса.

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Також Ксенія порадила всім: "Ви повинні бути сміливими та чесними з собою. "Подивившись один раз в очі неприємній правді, потім вже не страшно, потім є тільки одне бажання - все змінити", - підсумувала знаменитість.

Фанати кинулися дякувати Ксенію за такі чудові слова, дівчата і жінки стали коментувати і вихваляти Ксенію:

"Дякую вам Ксенія за цей пост🙌 він так під час🔥"," ❤️ Спасибі", "😢просто спасибі, за ці слова"," чудові слова❤️❤️❤️", "Які фотки, просто🔥 🔥 🔥❤️👏", "Підтримка дуже багато значить в житті. Спасибі за такий пост! 👏👏👏❤️❤️❤️", "❤️ Як вчасно. Як доцільно. Як мотивуючи. До мурашок... Дякую за підтримку. За щирість і за такі золоті слова. У мене така сама ж ситуація", "Ти бомбезна.👏 👏 👏 👏 👏"Дуже дякую за мотивацію та підтримку! Це надзвичайно важливо.👍 👍 ", - написали фоловери.

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