Известная актриса Ксения Мишина, которая участвовала в проекте "Холостячка", показала откровенные кадры, снятые в душе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На видео запечатлено, как Мишина подошла к зеркалу, распустила волосы сбросила халат и пошла в душ.

Без стеснения она показала, как нежится под струями воды. Ксения плавно двигалась, приоткрыв рот.

Затем Мишина набрала в руку шампунь и стала массировать голову.

«Один из моих источников силы — волосы. Я не помню себя без длинных волос. И я не знаю, как это иметь красивые и ухоженные волосы, не уделяя им внимания. В моём случае это работа. Подбор продуктов, которые мне подходят, расчески, шампуни, маски, сыворотки, ампулы и гаджеты. Я регулярно изучаю все что появляется на рынке» - рассказала она.

Мишина добавила, что уход за собой для нее - это своего рода медитация.

«Помимо того, что красивые волосы - это красиво (да простите мне тавтологию) это ещё и моя медитация. Я растворяюсь в моменте, когда прикасаюсь к ним. Я люблю себя. Я благодарю себя, своё тело за то, что оно мне даёт. Ведь без тела наша душа не могла бы проживать этот удивительный опыт здесь. Любовь для меня это заботиться. Наверное, это тот самый случай, когда любовь - это глагол», - написала Ксения.

Напомним, пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети.

А еще Politeka сообщала, что личная переписка Эллерта с "Холостячкой" Мишиной появилась в Сети.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина вывалялась в песке с Эллертом, показав настоящую страсть.