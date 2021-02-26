За жизнью актрисы Ксении Мишиной с победителем "Холостячки", сценаристом Александром Эллертом следят тысячи фанатов

Как передает Politeka.net, 34-летний Эллерт решил облегчить публике жизнь и сам слил в Сеть личную переписку с возлюбленной. Соответстующие кадры молодой человек опубликовал в "сториз" у себя в Инстаграм.

Так, голодная Мишина, очевидно, наивно делилась с Эллертом своей трапезой, поглощая вкусняшку за вкусняшкой. Девушка присылала снимки своему избраннику, а тот комментировал в своей саркастической манере.

Сначала Ксения полакомилась яблоком, на что Александр коротко отреагировал "Хм)". Но вот когда девушка приступила к "тяжелой артиллерии", взявшись за мороженое и что-то, что трудно разглядеть, в большом пакете, написал: "Ща сыр, борщ пойдет".

"Холостячка" ответила улыбкой, а Эллерт добавил: "У меня кажется есть контент для сториз)))"

В то же время победитель шоу подписал кадры: "После шести есть ни-ни, но до шести...". Чем намекнул, на "обжорство" возлюбленной.

Совсем недавно парочка чуть ли не подралась за банку с баклажанной икрой, чем насмешила публику.

Произошло это ночью. Эллерт совершил набег на холодильник, раздумывая, с чем ему делать бутерброды: с красной или овощной икрой. Но решить ему так и не дали. Рядом появилась Ксения и с силой (шутя, конечно) отобрала у него банку.

"Тебе не жирно?", - якобы строгим голосом спросила та у парня.

Напомним, избранник "Холостячки" Эллерт ошеломил известием о свадьбе и показал первые кадры: "Сегодня у нас с Ксю..."