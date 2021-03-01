Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом решились на важный шаг

Как передает Politeka.net, 31-летняя актриса опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм любопытные кадры с новым членом семьи.

Так, радостная Ксения заявила о пополнении, показав малыша. Рядом с ней в этот момент находились ее возлюбленный Эллерт и восьмилетний сын Платон.

"У нас появился новый житель! Мой маленький еще один сыночек, - огорошила звезда. - Назвали мы его Степа Эклерович. Вот, теперь у нас пополнение такое замечательное и неожиданное приключилось"

Мишина продемонстрировала специальную клетку, а в ней маленького хомячка, который в тот момент как раз изучал прицепленный тоннель.

При этом Платон немного обиженно возразил маме, что настоящий сын - это ведь он.

Ранее актриса призналась, что очень хочет родить от любимого дочь, ведь каково быть мамой сына она уже знает. И Эллерт, несмотря на то, что уже воспитывает 13-летнюю дочь от предыдущего брака, также мечтает о девочке. Да и еще и не об одной. Александр был бы безумно рад близнецам.

"Саша хочет близняшек. И мне так нравится эта идея, просто сумасшедшая идея. Представляешь, какие близняшки могут быть прикольные? Сестры Эллерты", - делилась Ксения.

До этого мы рассказывали, что в Сети появилась личная переписка Мишиной с возлюбленным. Ксения отправляла Александру фото того, что она кушает, а тот комментировал в своей саркастической манере.

"После шести есть ни-ни, но до шести...", - подписал кадры Эллерт.

Напомним, избранник "Холостячки" Эллерт ошеломил известием о свадьбе и показал первые кадры: "Сегодня у нас с Ксю..."