Известная украинская актриса, героиня "Холостячки" Ксения Мишина впечатлила яркими романтическими снимками со своим парнем
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездной пары в Инстаграм появились фото, сделанные во время совместного отдыха Мишиной и Александра Эллерта в теплых краях. На фото эпатажная парочка вывалялась в песке и наслаждалась обществом друг друга. Они позировали на фоне голубой воды, но все внимание поклонников было приковано к магии, которая ощущалась между ними.
«Новые фото. Какое фото вам нравится больше?», - подписали снимки авторы аккаунта.
В комментариях Мишиной оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от курортных фото.
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«Такая красивая пара», «Все классные», «Абсолютно все!», «Бомбезно!», «Все огонь», «Все супер!», - пишут пользователи сети.
Как известно, Александр Эллерт стал победителем на шоу «Холостячка». Именно его Ксения Мишина выбрала в финале шоу. В отличие от мужской версии шоу, где пары редко остаются вместе после окончания проекта, в женской версии любовь состоялась. Мишина и Эллерт прекрасно проводят время вместе и выглядят счастливыми.
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