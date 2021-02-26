Известная украинская актриса, героиня "Холостячки" Ксения Мишина впечатлила яркими романтическими снимками со своим парнем

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездной пары в Инстаграм появились фото, сделанные во время совместного отдыха Мишиной и Александра Эллерта в теплых краях. На фото эпатажная парочка вывалялась в песке и наслаждалась обществом друг друга. Они позировали на фоне голубой воды, но все внимание поклонников было приковано к магии, которая ощущалась между ними.

«Новые фото. Какое фото вам нравится больше?», - подписали снимки авторы аккаунта.

В комментариях Мишиной оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от курортных фото.

«Такая красивая пара», «Все классные», «Абсолютно все!», «Бомбезно!», «Все огонь», «Все супер!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Александр Эллерт стал победителем на шоу «Холостячка». Именно его Ксения Мишина выбрала в финале шоу. В отличие от мужской версии шоу, где пары редко остаются вместе после окончания проекта, в женской версии любовь состоялась. Мишина и Эллерт прекрасно проводят время вместе и выглядят счастливыми.

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Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина сделала горькое признание об отношениях: «Я верила, терпела, ждала...».

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