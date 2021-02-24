Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка проекту "Холостячка", розповіла про себе

На фото красуня сиділа на пляжі, показуючи себе в купальнику. Ксенія доповнила образ стильним капелюшком і окулярами. Зірка посміхалася, хвалячись розкішною фігурою і засмагою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я НЕ ЗРОБИЛА СЕБЕ САМА.

Слово Self-made останнім часом звучить з кожної праски, але давайте розберемося чи можливо людині зробити себе на 100% самому?!

Що значить зробила себе сама?

А як бути з усіма тими відбитками, які залишилися на нас, наших життях від інших. Від усіх тих, хто попадався на нашому шляху. Хтось радив, хтось вірив у нас і підтримував. Хтось не вірив і сміявся і тим самим загартував наше бажання стати ще краще. Як же всі ті люди, які колись вчили нас, написали книги, які змінили нас, як всі ті особистості, які надихнули нас своїм шляхом?",- написала красуня.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ксенія у вас, що один купальник?)) Де фото в інших купальниках?))) ", "Все правильно) тільки Ксенія плиз ну не приховуйте красивий животик цими плавками)", "Ну купальники ваші це ж пипец. Один гірше іншого. Не втримався! Ви повинні це знати".

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