Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася з публікою одкровенням

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких продовжила розповідати про свої колишні важкі стосунки з чоловіком - батьком її восьмирічного сина Платона.

Мішина вирішила розкрити етапи, через які їй довелося пройти на шляху до самореалізації, щоб позбутися абьюзивних відносин. Раніше дівчина говорила про перший з них - "усвідомлення". Тепер же повідала про другий, який назвала "нудотою".

За її словами, вона поступово почала замислюватися про те, що повинна формувати свою опору - трьох китів, на яких буде фундаментуватися її незалежність. Усвідомивши, що людина поруч з нею проявляє агресію, в тому числі й психологічне насильство, ніколи не зміниться, Ксенія поступово прийшла до другого етапу.

"Коли ти нічого не можеш і чітко розумієш, що ти просто зобов'язаний діяти, - так описала Мішина цей етап. - До нього я йшла пару років. І це дійсно огидний етап, але він обов'язковий перед прийняттям важливого рішення".

Нагадаємо, "Холостячка", яка нині щаслива в нових відносинах з переможцем шоу Олександром Еллертом, до цього розповідала, як була жертвою домашнього насильства. Навіть, втікши від нелюда з дитиною на руках, вона все одно піддалася жорстокій розправі. За її словами, через чотири роки після розставання колишній чоловік раптово виник на порозі, спустивши її зі сходів.

"Це дуже серйозна і актуальна зараз проблема. Я взагалі не розумію, як чоловіки можуть собі дозволяти таке по відношенню до жінок. Мій колишній після розставання через 4 роки з'явився, спустив мене зі сходів, незрозуміло за що. Я запитала тільки, чи пам'ятає він як мене звуть. Я не розуміла, навіщо?", - ділилася актриса.

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