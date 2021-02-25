Участница романтического реалити-шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина намекнула на беременность

В ближайшую субботу, 6 марта, на украинском телевидении выйдет новое развлекательное шоу пародий "Липсинк баттл", участниками которого стали отечественные звезды шоу-бизнеса. Неожиданно, ведущим шоу стал Алексей Потапенко (Потап), а в пару ему поставили певицу Тину Кароль. Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу канала "1+1".

Присоединились к участию в шоу также победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, а также известный артист балета и муж Екатерины Кухар Александр Стоянов. Мужчины в рамках #lipsyncbattle_challenge приняли вызов от своих возлюбленных.

Так, во время съемок шоу, которые на днях начались в Киеве, украинские звезды разбились по парам и пародировали своих кумиров. А после выступления еще и получали каверзные вопросы от ведущих шоу. Так, актриса Ксения Мишина на вопрос Потапа о возможной беременности, заинтриговала всех, но пообещала вскоре раскрыть все карты, показав украинцам новую фотосессию.

Отметим, что о возможной беременности Ксении начали говорить едва ли не сразу после финала шоу "Холостячка", в котором звезда выбрала себе в партнеры юмориста Александра Эллерта. Пара на экранах и в своих соцсетях активно демонстрирует развивающиеся отношения и страстную любовь. А недавно они вместе со своими детьми от предыдущих браков побывали на сказочном отдыхе в Доминикане.

Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".

Как сообщала Politeka, Хлебнувшая горя "Холостячка" Мишина рассказала, как спаслась от деспота: "Довольно..."

Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина попала под шквал критики из-за пляжного фото в купальнике: "Один хуже другого...".