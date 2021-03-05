Украинская "холостячка" Ксения Мишина, хлебнувшая горя в предыдущих отношениях с мужчиной, предложила свое плече поддержки всем, кто в ней нуждается

Известная актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Мишина разместила в своем блоге две чудесные фотографии, на которых позирует со своим избранником Александром Эллертом за ручку на фоне прекрасной природы, передает Politeka.net.

На фото девушка позирует за руку с Александром, подпрыгивая от счастья, босиком на зеленой траве. Александр также выглядит счастливым и радостным. Свой пост Ксения посвятила поддержке и мотивации от близких людей. Она призналась, что до сих пор, несмотря на свою уверенность в себе и то, что она стала сама себе опорой, она так же, как и другие нуждается в одобрении со стороны близких.

Она заявила, что сама прошла тяжелый путь, ранее Мишина рассказывала, скольких страхов натерпелась через мужа-деспота, но многие девушки в Украине живут в отношениях, где нет поддержки и понимания. Ксения предложила стать для каждого такой поддержкой.

"Я хочу стать вашей поддержкой и сказать вам, что вы достойны большего. У вас есть всего одна жизнь и в ней столько всего интересного. Не бойтесь быть самостоятельными, даже наоборот, стремитесь к независимости! Я не призываю вас жечь мосты, но я призываю вас - уважать себя. Цените себя, любите себя, любите свой выбор", - написала актриса.

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Также Ксения посоветовала всем: "Вы должны быть смелыми и честными с собой. Посмотрев один раз в глаза неприятной правде, потом уже не страшно, потом есть только одно желание - все изменить", - подытожила знаменитость.

Фанаты бросились благодарить Ксению за такие чудесные слова, девушки и женщины стали комментировать и восхвалять Ксению:

"Благодарю Вас Ксения за этот пост🙌 Он так во время🔥", "❤️ Спасибо", "😢просто спасибо, за эти слова", "Замечательные слова❤️❤️❤️", "Какие фотки, просто 🔥🔥🔥❤️👏", "Поддержка очень многое значит в жизни. Спасибо за такой пост! 👏👏👏❤️❤️❤️", "❤️ Як вчасно. Як доцільно. Як мотивуючи. До мурашок... Дякую за підтримку. За щирість і за такі золоті слова. В мене така сама ж ситуація", "Ти бомбезна.👏👏👏👏👏"Дуже дякую за мотивацію та підтримку! Це надзвичайно важливо.👍👍", - написали фолловеры.

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