У украинского певца Олега Винника появился новый двойник

Артист пользуется большой популярностью, поэтому уже неоднократно становился героем различных шоу, пишет Politeka.net. Кроме того, певца постоянно пытаются спародировать.

Так, в этот раз героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина даже смогла заткнуть за пояс всех пародистов. В новом шоу "Липсинк Батл" артистка вышла на сцену в образе Олега Винника.

Красотку можно не узнать - на ней парик из светлых волос, черная косуха и синие джинсы. Актриса пела, подражая манере любимца миллионов, а за ее спиной можно заметить подтанцовку.

"Ксения Мишина в образе Олега Винника на сенсационном шоу #липсинкбатл 🤩

Уже в первом эпизоде за звание лучшего пародиста страны будет бороться звездная пара Александра Эллерта и Ксении Мишиной. Ксения предстанет в образе Олега Винника и исполнит главный хит артиста «Вовчиця», а Александр Эллерт примерит образ популярной поп-певицы Бритни Спирс.

Как тебе образ Ксении?", - написали авторы поста.

За полчаса публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев. В комментариях пользователи сети разделились во мнениях.

"Ваууу", "Не то ,просто не ее образ(", "У вас одни шоу вокруг одних и тех же "звезд". Почему нельзя было придумать что-то другое? Где новые артисты? Я конечно понимаю, что Винника любят все, но а как же ребята, которые победили на Голосе, на других талантливых шоу??!!!", "Ксюша ❤️ красивее Винника🔥🔥🔥!".

Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".

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