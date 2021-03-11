Известная ведущая Екатерина Осадчая похвалилась с кем проведет следующую свою передачу
Как передает Politeka.net, в Инстаграм "Світського життя" Екатерина Осадчая разместила фото с судьей проекта "Мастер Шеф" и шеф-поваром Эктором Хименес-Браво.
"Колодия величаем - весну встречаем! Уже в эту субботу в 23.20 готовим вкусненькое с шеф-поваром Эктором-Хименесом Браво😉🥞🌸 P.S. Ну и традиционный батл на Масленицу: блины или вареники?", - написала Екатерина Осадчая.
На фото счастливая Екатерина прижалась к красавцу Эктору, который держал в руках тортик. Для съемок программы Екатерина надела красные брючки и желтую шелковую блузку, а на голову навязала зеленый шарф.
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На Экторе надета белая рубашка с орнаментом, похоже ее он привез из своего родного дома в Колумбии. Поклонники сразу оценили красавчика мужчина в гостиях у Екатерины, и написали об этом в комментариях.
"Ах!!! Какой мужчина!!!...", " То ли Эктор вырос, то ли Екатерина умялась?😂", ""умялась", бо сьогодні без підборів❤️😉😂" - ответила Екатерина. Поклонники оставили также эмодзи в виде смайликов: "🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️".
Напомним, что 37-летняя Осадчая в перьях решилась показать себя до макияжа и после, другой человек: "Перевоплощение".
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов устроили ролевые игры прямо на публике, не забыв и о Кароль: «Во, Юрка дал…».
Также Politeka писала, что бабушка Кати Осадчей восхитила моложавостью на редком совместном фото: "Три поколения женщин...".