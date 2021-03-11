Телеведущая Екатерина Осадчая ничего не утаила от публики, продемонстрировав свое лицо крупным планом
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда "Світського життя" опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала сразу в нескольких образах.
Екатерина показала себя во всей красе - по-весеннему нежной. На ней был серый топ и завязанный на плечах розовый свитер из ангоры. Девушка густо накрасила ресницы, выровняла тон лица и подчеркнула губы розоватым блеском.
"Я весна) Снимаем...", - подписала этот кадр Осадчая.
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После этого, уже без грамма косметики, Екатерина появилась в авто. Ненакрашенная телеведущая в кофточке, похожей на тельняшку, позировала с косметическими патчами под глазами.
В дальнейших "сториз" становится понятно, куда она направлялась в таком виде - на киностудию им. Довженко. Телеведущая, прибыв на место, отдалась в руки профессионалам, которые, поколодовав над ее внешностью, сделали из Екатерины настоящую красотку. С подкрученными локонами и смоки-макияжем, довольная Осадчая поспешила сфотографироваться в обнимку с букетом цветов.
"Праздник продолжается, цветы от премьера)", - похвасталась звезда.
Затем Екатерина снова поменяла образ - на довольно-таки неожиданный. Она засняла лицо крупным планом. На ней было легкое платье молочного оттенка, но главная изюминка - это головной убор. Шляпка с перьями напоминала по форме шлем римского воина.
"Перевоплощение...", - подписала кадр Осадчая.
Напомним, Осадчая с супругом "оторвалась" на закрытой вечеринке.