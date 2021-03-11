Телеведущая Екатерина Осадчая ничего не утаила от публики, продемонстрировав свое лицо крупным планом

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда "Світського життя" опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала сразу в нескольких образах.

Екатерина показала себя во всей красе - по-весеннему нежной. На ней был серый топ и завязанный на плечах розовый свитер из ангоры. Девушка густо накрасила ресницы, выровняла тон лица и подчеркнула губы розоватым блеском.

"Я весна) Снимаем...", - подписала этот кадр Осадчая.

После этого, уже без грамма косметики, Екатерина появилась в авто. Ненакрашенная телеведущая в кофточке, похожей на тельняшку, позировала с косметическими патчами под глазами.

В дальнейших "сториз" становится понятно, куда она направлялась в таком виде - на киностудию им. Довженко. Телеведущая, прибыв на место, отдалась в руки профессионалам, которые, поколодовав над ее внешностью, сделали из Екатерины настоящую красотку. С подкрученными локонами и смоки-макияжем, довольная Осадчая поспешила сфотографироваться в обнимку с букетом цветов.

"Праздник продолжается, цветы от премьера)", - похвасталась звезда.

Затем Екатерина снова поменяла образ - на довольно-таки неожиданный. Она засняла лицо крупным планом. На ней было легкое платье молочного оттенка, но главная изюминка - это головной убор. Шляпка с перьями напоминала по форме шлем римского воина.

"Перевоплощение...", - подписала кадр Осадчая.

Напомним, Осадчая с супругом "оторвалась" на закрытой вечеринке.