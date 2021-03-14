Известная телеведущая канала "1+1" Екатерина Осадчая каждый раз, появляясь в эфире, покоряет фанатов смелыми экспериментами в одежде
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя Осадчая решила блеснуть в эфире "Голос країни", появившись в золотистом платье с эффектным разрезом.
В кадре Катя игриво выставила ножку вперед, блеснув босоножками, плотно прилегающими к ножке ведущей. Эффектный наряд добавил телеведущей смелости, ее взгляд дерзкий и дурманящий просто не мог оставить поклонников в покое.
"На "Голосі країни"сегодня вокальные бои. У вас уже есть любимчики, а кого будете голосовать?", - поинтересовалась ведущая.
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Поклонники тут же оценили образ Кати, даже не заметив, что в карусели девушка разместила еще одно фото с Юрием Горбуновым, своим супругом, прижавшись к нему.
"Красотка😍😍😍🔥🔥🔥", "Какое красивое золотце", "Счастья вам, всегда вами любуюсь", " Гарна Катя! Гарне платтячко!", "Платье - супер", "Ох,как же вас, нам не хватало, Как бежит время, и каждый выходной под (телевизор😂) ничего не вижу ничего не слышу)😂 только вас и ради вас😂😂😂🙌Хм, кому-то рассказать не поверят,,,👏👏👏👏", " Найкращі ведучі👏, найгарніша пара🔥", Ох, эти ноги!", - написали поклонники.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво покрасовался в вышиванке рядом с Осадчей: "Эктор, вау...".
Как сообщала Politeka, раскрасневшаяся Осадчая прижалась к красавчику из "Мастер Шеф": "Ах!!! Какой мужчина".
Также Politeka писала, что 37-летняя Осадчая в перьях решилась показать себя до макияжа и после, другой человек: "Перевоплощение".