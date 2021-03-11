Телеведуча Катерина Осадча нічого не приховала від публіки, продемонструвавши своє обличчя крупним планом

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка "Світського життя" опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала відразу в декількох образах.

Катерина показала себе у всій красі - по-весняному ніжною. На ній був сірий топ та зав'язаний на плечах рожевий светр з ангори. Дівчина густо нафарбувала вії, вирівняла тон обличчя і підкреслила губи рожевим блиском.

"Я весна) знімаємо...", - підписала цей кадр Осадча.

Після цього, вже без грама косметики, Катерина з'явилася в авто. Ненафарбована телеведуча в кофтині, схожій на тільняшку, позувала з косметичними патчами під очима.

У подальших "сторіз" стає зрозуміло, куди вона прямувала в такому вигляді - на кіностудію ім. Довженка. Телеведуча, прибувши на місце, віддалася в руки професіоналам, які, почаклувавши над її зовнішністю, зробили з Катерини справжню красуню. З підкрученими локонами та Смокі-макіяжем, задоволена Осадча поспішила сфотографуватися в обнімку з букетом квітів.

"Свято триває, квіти від прем'єра)", - похвалилася зірка.

Потім Катерина знову змінила образ - на досить-таки несподіваний. Вона зняла обличчя крупним планом. На ній було легке плаття молочного відтінку, але головна родзинка - це головний убір. Капелюшок з пір'ям нагадуваа за формою шолом римського воїна.

"Перевтілення...", - підписала кадр Осадча.

Нагадаємо, Осадча з чоловіком "відірвалася" на закритій вечірці.