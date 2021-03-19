Телеведущая Екатерина Осадчая очутилась в грузинской столице и рассказала, что ее удивило

Как передает Politeka.net, 37-летняя знаменитость опубликовала ряд новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как прогуливается по Тбилиси.

Екатерина изумила роскошной архитектурой и уютными улочками грузинской столицы, появившись в кадре в модном наряде. На ней была дутая курточка бронзового оттенка, темные штаны и белые кроссовки. Ведущая собрала волосы назад, дополнив лук большими солнцезащитными очками.

Примечательно, что на снимках Екатерина позировала сама, без своего супруга, шоумена Юрия Горбунова.

Звезда рассказала, как обстоят дела в Грузии после локдауна, пожаловавшись на безлюдный центр и комендантский час.

"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и что самое печальное, многие заведения закрыты навсегда, в центре много пустых помещений. Не привычно видеть пустые улицы и самое необычное - спешить в отель к 21, как когда-то в детстве домой, чтобы мама не ругала. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час, с 21 до 5 в Тбилиси запрещено выходить на улицу. Мир очень изменился и нам нужно учиться по новому путешествовать, соблюдать новые правила и не забыть сдать ПЦР на третий день пребывания", - поделилась звезда.

Пользователи обсудили увиденное:

"Печаль. Наверное мы не сможем научиться заново путешествовать, а всегда будем вспоминать прежние времена"

"Грузия, Тбилиси - это любовь 🥰"

"Курточка классная"

"Как красиво😍"

Напомним, что Горбунов наделал шума черно-белым снимком с Осадчей: "Как будто из 30-х годов"

Как сообщала Politeka, раздетый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво взбудоражил фантазии женщин: «Крепкий орешек!»

Также Politeka писала, что помолодевшая Осадчая в полупрозрачном платье впечатлила размером декольте: "Красотка Катя!"