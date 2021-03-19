Телеведущая Екатерина Осадчая очутилась в грузинской столице и рассказала, что ее удивило
Как передает Politeka.net, 37-летняя знаменитость опубликовала ряд новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как прогуливается по Тбилиси.
Екатерина изумила роскошной архитектурой и уютными улочками грузинской столицы, появившись в кадре в модном наряде. На ней была дутая курточка бронзового оттенка, темные штаны и белые кроссовки. Ведущая собрала волосы назад, дополнив лук большими солнцезащитными очками.
Примечательно, что на снимках Екатерина позировала сама, без своего супруга, шоумена Юрия Горбунова.
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Звезда рассказала, как обстоят дела в Грузии после локдауна, пожаловавшись на безлюдный центр и комендантский час.
"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и что самое печальное, многие заведения закрыты навсегда, в центре много пустых помещений. Не привычно видеть пустые улицы и самое необычное - спешить в отель к 21, как когда-то в детстве домой, чтобы мама не ругала. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час, с 21 до 5 в Тбилиси запрещено выходить на улицу. Мир очень изменился и нам нужно учиться по новому путешествовать, соблюдать новые правила и не забыть сдать ПЦР на третий день пребывания", - поделилась звезда.
Пользователи обсудили увиденное:
"Печаль. Наверное мы не сможем научиться заново путешествовать, а всегда будем вспоминать прежние времена"
"Грузия, Тбилиси - это любовь 🥰"
"Курточка классная"
"Как красиво😍"
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