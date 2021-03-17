Известная телеведущая канала "1+1" Екатерина Осадчая перед очередными съемками поделилась фото с новым нарядом

Телеведущая привыкла принимать участие в различных мероприятиях, ведь в рамках шоу «Светская жизнь», Катерине приходится постоянно посещать модные показы, бывать в доме звезд, которые они обычно не показывают, а также первой знавать о различных скандалах.

Тем не менее, Осадчей очень нравится своя работа и она с легкостью принимать участие в шоу, где не выступает также в роли телеведущей. Сейчас Катерина задействована на новом проекте и пока съемки продолжаются, на решила показать стильный наряд.

Тонко, словно прозрачное платье из белых серебряных полосок и тоненькой ткани создали нежный наряд с блестками. Глубокое декольте идеально сочеталось с цветовой гаммой дизайнерского наряда, а лёгкий макияж с простой прической заметно омолодили Осадчую, позирующую с телефон у зеркала в руках.

Такеж в своем Инстаграм Катя Осадчая решила блеснуть в эфире "Голос країни", появившись в золотистом платье с эффектным разрезом. В кадре Катя игриво выставила ножку вперед, блеснув босоножками, плотно прилегающими к ножке ведущей.

"Красотка Катя", "Какое красивое золотце", "Счастья вам, всегда вами любуюсь", " Гарна Катя! Гарне платтячко!", "Платье - супер", "Ох,как же вас, нам не хватало, Как бежит время, и каждый выходной под (телевизор😂) ничего не вижу ничего не слышу)😂 только вас и ради вас. Хм, кому-то рассказать не поверят", Ох, эти ноги!", - написали поклонники.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво покрасовался в вышиванке рядом с Осадчей: "Эктор, вау...".

Как сообщала Politeka, раскрасневшаяся Осадчая прижалась к красавчику из "Мастер Шеф": "Ах!!! Какой мужчина".

Также Politeka писала, что 37-летняя Осадчая в перьях решилась показать себя до макияжа и после, другой человек: "Перевоплощение".