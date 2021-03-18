Известный ресторатор и судья "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, похвастался пикантным снимком
Как сообщает Politeka.net, интересное фото шоумен и кулинар показал на своей странице в Инстаграм.
Эктор похвастался своими мускулами без одежды. Снимок он сделал крупным планом и пристально смотрел в камеру.
Судья "Мастер Шеф" написал, что проснулся в философском настроении и его потянуло поразмышлять.
«Я вот думаю, почему люди подписываются на других людей в социальных сетях, особенно на незнакомых? Полезный контент с советами и рецептами и красивые фото - это и так понятно. А в других случаях? Когда речь идет о лайфстайл блоги? Что искать там? Вдохновение или наоборот читать о чужих проблемах?» - обратился он к фолловерам.
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Отметим, фото Эктора заинтересовало пользователей Сети пожалуй даже больше чем вопросы.
«Крепкий орешек!», «Какой же вы секси», «Эктор, кайфую от вас», «Ух, какой красавчик!❤», «С возрастом вы становитесь всё больше как коньяк», «Эктор, вы наверное еще нежитесь когда просыпаетесь!!!?? раз философствуете», - пишут в комментариях.
Отметим, Эктор много времени проводит в тренажерном зале, поэтому не удивительно, что ему хочется похвастаться результатом своих усилий.
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