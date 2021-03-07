Известный телеведущий проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво соблазнительно улегся, заставив искусать губы

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм известный телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф", подразнил соблазнительными кадрами со своего отдыха. Раздетый ресторатор в надувном кресле покрасовался посреди бассейна на фоне прекрасных пейзажей.

Мокрый Эктор в одних только плавках улегся посреди бассейна в надувном кресле, при этом улыбнувшись своей очаровательной улыбкой. Фанаты мастера истекли слюнкой, увидев такого красавца, плавающего в одиночестве, сред такой красоты.

Эктору к такому вниманию со стороны женщин не привыкать, шоумен обращается к своим поклонникам, в поисках ответа на интересующие его вопросы.

В это раз Эктор задумался, как эффективно отдохнуть. Он написал:

"Очень важно уметь эффективно и классно работать 👨🏽🍳 С этим у меня никогда не было проблем! А как насчет умения отдыхать? Какой Ваш действенный способ расслабляться?", - задался вопросом знаменитость.

Поклонники наперебой стали советовать красавчику, что сделать, чтобы отдых был действительно эффективным. А также подчеркнули, что Эктор очень красив и соблазнителен:

"Красень ❤️😍💋", "Ой, есть уйма способов для расслабления. Принять ванну, выпить винца, прогуляться по лесу. Я очень люблю печь, для меня, когда я пеку, я расслабляюсь😍", "Гарний", "Валяться на кровати и ничего не делать", "І я хочу до hectora", "Кантрі музика допомагає зібратись з думками і відпочити від трудових буднів", " - признались фанаты.

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