Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заинтриговал новыми фото

Как передает Politeka.net, 49-летний шеф-повар опубликовал свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в соблазнительном виде на фоне фантастического пейзажа.



Так, Эктор разделся, поиграв мускулами перед камерой. Звезда телеэкранов позировал на вилле в горах, расположившись рядом с бассейном. Как известно, сейчас знаменитость находится на своей Родине - Колумбии.

По словам довольного Хименес-Браво, именно здесь выращивают самый вкусный кофе в мире. Шеф-повар заставил истекать слюнкой напоминанием о бодрящем ароматном напитке.

"Позади меня департамент Колумбии, который называется Антьокия 🏔 Только представьте: 80% территории - это горы 💔 Поэтому здесь достаточно прохладно по сравнению с другой местностью Колумбии. И именно поэтому здесь находится рай для кофейных плантаций ☕️ 17% от всех сельскохозяйственных культур округа занимает кофе. Еще здесь выращивают кукурузу, рис, сахарный тростник. Но все же большее внимание уделяют кофейным зернам. А где Вы пробовали самый вкусный кофе в своей жизни? ☕️", - поделился Эктор.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вкусного вам кофе☕"

"Красота, захотелось в Колумбию❤️. Дома пока лучший кофе🔥"

"Хорошего отдыха!"

Ранее мы рассказывали, как Эктор подразнил публику "голым" фото с коктейлем в руках. Звезда пожелал всем удачных выходных и поинтересовался о планах.

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