Стало известно, кто покинул кулинарное шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" после третьего эфира программы

Как сообщает Politeka.net, на днях вышел новый выпуск развлекательного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-3". После насыщенной борьбы и череды неудач проект пришлось покинуть участнику из Луцка Владимиру Юрину. Эксперт шоу Эктор Хименес-Браво раскритиковал приготовленную капитаном "зеленых фартуков" конфету в кондитерском конкурсе.

Как сообщается на странице проекта в соцсети Instagram, Владимир приехал на проект из Луцка, он по образованию инженер, но уже боле десятка лет работает в сфере общественного питания. Мужчина долгое время работал в разных заведениях Волыни и даже в Киеве, но в конце концов отрыл свою пиццерию в родном городе, где и работает.

Во время третьего эфира команда Владимира, которую он и возглавил, потерпела фиаско. Сначала участники не смогли разгадать загадки от судей и приготовить необходимые блюда, потом разлили свекольный суп за 5 минут до представления его экспертам, а в конце Эктор Хименес-Браво забраковал приготовленную Владимиром Юриным конфету. "То, что вы сегодня приготовили, – это не ужас и не кошмар, а обычная вкусная конфета. Но, к сожалению, она совершенно не соответствует оригиналу", - обратился судья к участнику и заявил об окончании участия Владимира в шоу.

Надо сказать, что пользователи очень бурно отреагировали на изгнание Владимира Юрина из проекта. Некоторые считают, что выгнать нужно было кондитера Игоря, который тоже не очень хорошо справился с заданием экспертов шоу.

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