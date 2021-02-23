Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская ошеломила рассказом о личной трагедии

Откровением кондитер поделилась в интервью для программы "ЖВЛ".

Она рассказала, что потеряла ребенка из-за грубой ошибки врачей.

Глинская говорит, что медики хотели ускорить схватки, поэтому давали ей препараты, которые были противопоказаны. Ребенка спасти не удалось.

"На следующее утро после трагедии врачи толком не объяснили, что произошло. Вина полностью на них. Мне даже документы по сей день не выдали", – отметила она.

Глинская призналась, что после случившегося впала в депрессию.

"Был такой период в жизни, когда внутри ты пустой. Когда совсем ничего не радует. Период, когда ты просто лежишь три дня, не вставая с постели. Абсолютное нежелание жить и что-либо делать", – описала судья «Мастершеф» свое состояние после того, что произошло.

А вот побороть депрессию и апатию ей помогла кулинария. Тогда Глинская смотрела передачи Юлии Высоцкой, которая и вдохновила ее на кулинарные эксперименты.

Отметим история Глинской всколыхнула Сеть.

«Я люблю Лизу, сильный человек! Я желаю ей много детей», «Лиза очень сильный человек, достойна восхищения❤️ даже от мысли о такой потери, сердце сжимается. Когда уже будет положен конец этим акушерским пыткам? Врачи, должны быть наказаны», - пишут в комментариях.

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