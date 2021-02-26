Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался накаченным загорелым телом с бокалом мохито на фоне морских волн

48-летний шоумен поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Пятница, друзья, делитесь планами!", - призвал шоумен своих подписчиков.

Однако фанаты неохотно рассказывали свои будни, вместо этого закидали Эктора приятными хвалебными одами и завистливо-восторженными возгласами.

Известно, что Эктор покинул Украину и отправился к себе на родину в Колумбию отдохнуть и полюбоваться как река прорезает второй по величине каньон. Несколько кадров каньона Чикамоча шоумен опубликовал на своей странице рассказав краткую историю.

Эктор приезжает полюбоваться как река прорезает громадные горы, наполняя каньон который занимает огромные площади. А глубина его более двух тысяч метров.

"Как классно, видно, что вы счастливы Красавчик! Хорошего отдыха", "Шикардос❤️", "Эктор, ну, кто же так делает? На улице снег, холод, а вы дразните😍", "Ох, не сипте сіль на рану....😋😁", "Давайте меняться местами", "Який красень", "О боже як там красиво😍😍", "Хорошего отдыха!",

- восторженно написали фанаты.

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