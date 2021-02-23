Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался накаченнім загорелым телом в плавках

48-летний ресторатор и шоумен поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Слышал, что в Киеве весна приходит🌿 Встречу ее так!» - подписал снимок Эктор.

Судья шоу "Мастер Шеф" сделал селфи в мокрых миниатюрных плавках, шляпе и солнцезащитных очках.

Отметим, откровенное фото Эктора засыпали комплиментами.

«Огонь!», «Прекрасно выглядите», «О Боже, Эктор❤», «О ля-ля!!! Если в таком виде вести Мастер Шеф возможно блюда будут эстетичней», «Самый красивый мужчина в Мире», «О Боже, какой мужчина», «Ого!» - пишут в комментариях.

Правда оценить этот пост смогли не все.

«Эктор, это что такое?», «Самовлюбленный, избалованный! Настоящий мужчина не будет выставлять свои фото такие! Стыдно должно быть!», «Староват мужик для самолюбования», «Ой не надо так», «И плавки с пушапом😂», «Неожиданно», «Блин, ну зачем Эктор?», «Боже, я даже не знала, что Эктор такой нарцисс», - пишут в комментариях возмущенные пользователи Сети.

Отметим, Эктор много времени проводит в тренажерном зале, пэтому не удивительно, что ему хочется похвастаться результатом своих усилий.

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