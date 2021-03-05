Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво похвастался фигурой на откровенных фото

Как передает Politeka.net, 49-летний шеф-повар опубликовал свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в мини-плавках.

«Пошел - оделся, как просили. Но пришла она и сказала, что на пляже можно и в плавках 🌊 А к родителям надо прислушиваться», - написал он.

Эктор показал фото, на котором запечатлен в бирюзовых мини-плавках с красными полосками, солнцезащитных очках и шляпе. На другом фото к нему присоединялась моложавая мама. Женщина была одета в легкое голубое платье с цветочным рисунком.

Фотографии активно комментируют фолловеры судьи «Мастер Шефа».

«Всегда привыкла вас видеть сдержиным приличным, а здесь в трусах как-то не очень», «А что в Колумбии такие труселя ещё в моде? Пожалуйста, переоденьте Эктора в шорты», «Какое горячее первое фото, и это не от солнца», «Мама гордится таким красивым сыном. Дайте ей возможность насладиться этой красотой», «А что это за крылья за спиной?», «Мачо», «У вас невероятно отличная форма, не вижу причин ее скрывать», "Огого у вас в штанах", - пишут в комментариях.

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