Маэстро давно не был на родине

Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводил время у себя на родине в Колумбии

Кадры маэстро кулинарного искусства разместил у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как известно, в этом месяце ресторатор улетел на родину в Колумбию, которую не посещал уже больше года - с начала пандемии коронавируса. Также известно, что Эктор большой любитель собак, поэтому судья «МастерШефа» не мог пройти мимо, чтобы не запечатлеть себя с ними.

«Кто ваши любимые домашние животные? Пишите в комментариях: 😸🐶», - написал Хименес-Браво.

На видео, довольный Эктор в цветастых шортах и замотанный в полотенце сидит на стуле, а его облизывает черная собака, которая, по всей видимости, очень рада приезду мужчины.

Фанаты охотно стали рассказывать о своих домашних питомцах.

"Это любовь", "У меня чудо один в один как на последнем видео 😍", "У нас три Джекрассел Муля , Мира и Марс 🐕🐕🐕", "Морская свинка", " Наш любимчик котик Бельчик❤️", - пишут в сети.

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