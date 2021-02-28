Соблазнительный Эктор обезоружил теплыми кадрами с мамочкой, очень похожи

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм известный телеведущий судья проекта "Мастер Шеф" показал милые кадры с мамой, а также написал, без чего не отправляется в путешествие. Эктор Хименес Браво улетел из Украины и находится дома, в Колумбии, откуда шлет чудесные кадры, для своих многочисленных фанатов.

Самыми важными вещами для Эктора стали телефон, солнцезащитные очки и наушники. В своем блоге он написал: "Я не отправляюсь в путешествие без телефона, солнцезащитных очков и без наушников 📱🕶🎧".

Также Эктор поинтересовался, без чего в отпуск не едут его подписчики.

Многие поделились своими мыслями, касательно отпуска. Они написали, без чего не мыслят путешествий.

"Слава Богу, что только телефон да очки! Боюсь, что скоро без прививок не выедешь никуда...", "Без грошей", "Я просто не еду", "Я нікуди не їду нема грошей😂😂😂", "Я теж не виходжу без сонцезахисних окулярів", "Телефон, рюкзак, вологі серветки".

Но были и такие, которые отметили, какая красотка у Эктора мама. На втором фото в карусели Эктор позирует со своим самым родным человеком. Женщина просто светится от счастья.

"Яка радість для мами..😊", "Какая милота, с мамочкой", "Как вы похожи!", "Мама, просто шикарная женщина.", "Дай бог здоровья Вашей маме! Отлично выглядит 👍", - написали фанаты.

Эктор отправился в отпуск на свою Родину, где успел загореть, покрасоваться на пляже, поиграв мышцами, и подразнив своих поклонниц жаркими кадрами.

Напомним, что раздетый Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил шалости со своим другом, личные кадры: "Это любовь!".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал слишком личное фото, вызвав отвращение: "Фу, сейчас вырвет".

Также Politeka писала, что мускулистый Хименес-Браво из "Мастер Шеф" разделся на пляже и заставил дам взвизгнуть: "Издеваетесь, Эктор?".