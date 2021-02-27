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Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поразил поклонников необычным фото

Как передает Politeka.net, новый снимок известный повар опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Сегодня на кухне «Мастер шеф» появятся блюда из наших ресторанов. Как считаете, смогут участники превзойти легендарные произведения судей?", - поинтересовался Эктор в подписи к посту.

На опубликованном кадре судья "Мастер шефа" предстал с ватными палочками в носу, чем вызвал негодование своих поклонников.

Некоторые из них объяснили, что это некая процедура красоты, но публиковать такое откровенное фото посчитали лишним.

"Фу, что за отвратительное фото", "Он с ума сошёл? Может еще другие моменты из жизни ухода за собой выставит?", "Фу, меня сейчас вырвет, я только поела. Тебе в такой огроменный нос надо бревно вставлять, а не ватную палочку", - писали в комментариях под постом.

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