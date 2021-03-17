Известный ресторатор и телеведущий проекта "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, похвастался торсом
Нередко известный повар балует своих поклонников довольно интересными снимками в плавках, сообщает Politeka.net. В этот раз телеведущий решил также показать свой торс, присев на краешек бассейна.
Эктор опустил ноги в чистейшую воду. Из одежды на нем были лишь цветные плавки. Ресторатор убрал волосы назад и улыбнулся, глядя в камеру.
"Этим постом я призываю весну и солнце в Украине 🌺
Если Вы тоже хотите, чтобы скорее потеплело ставьте ☀️ в комментариях!", - написал Хименес-Браво.
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За семь часов публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев:
"Очень хочу тепла 😊👍🏻👍🏻👍🏻🌞🌞🌞🌞...Всем хорошего дня....", "Аполлон!Сильный, красивый,умный!Солнышко будет!Всему своё время!❤🔥❤", "Красавчик", "Что-то слабовато. Пожалуй шорты лишние 😍😂😂😂", "Хотим 😍", "☀️☀️☀️ Солнышко и весна приходи!❤️", "🌞🌞🌞 вместе мы сила 🙌🙌🙌", "Обожаю вас Эктор😍", "Ваши слова Богу в уши ❤️😊🌞🌞🌞🌞🌞", "Очень ждём солнышко🔥", "Уже пришла, плюсы, не минусы", "Да,солнца нам очень не хватает", "Ай молодець 🤩", "Ооо.смотри не тюкнись вниз😆", "Спасибо, Эктор. Надеемся, это поможет", "🌞🌞🌞хорошего дня", "❤️в этом году зима в Украине просто бесконечная..как же сердце хочет тепла..солнышка)))", "Очень хочется тепла, но вы уже просили в Колумбии что то не вышло как говорится всему своё время 😮".
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