Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, которая уже более 15 лет работает в программе "Светская жизнь", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно телезвезда отправилась на съемки в Грузию, откуда показала яркие весенние фото на своей странице в соцсети.

Похоже, у Кати нашлось немного свободного времени, и она отправилась на прогулку в весенний Тбилиси. Как видно, перед камерой телезвезда появилась в стильном ярком образе – на ней широкие темно-синие брюки и ослепительно-желтая длинная куртка, а свой образ красотка дополнила стильной кепочкой. Осадчая запечатлена на красивой улице Тбилиси, где уже цветут фруктовые деревья.

Также Осадчая выложила несколько кадров красивых городских пейзажей грузинской столицы. А в подписи к публикации написала: "Тбилиси весенний. Сняли много, скоро все покажем". Поклонники в восторге от новых фотографий Кати, ее засыпаются комплиментами и восторженными комментариями. "Красиво то так", "Крутые фото", "Атмосферный город", "Как красиво", "Ждем", "Какая красота", "Вау, знакомые места", "Очень красиво", "Шикарное пальто! Подскажите, пожалуйста, где купили?", "Какая крутая", "Очень красиво!", "Уже такая красива весна", - пишут в комментариях к фото Кати Осадчей.

Напомним, что Осадчая в укороченных штанах ошарашила неудачным образом, стилисты не одобрят: кадры модной ошибки.

Как сообщала Politeka, Осадчая без Горбунова внезапно покинула Украину, пожаловавшись на локдаун: "Самое печальное...".

Также Politeka писала, что цветущая Осадчая в белоснежном наряде без лифчика заворожила смелым декольте: "Орхидея".