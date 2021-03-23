Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал как развлекается с маленьким сыном, усадив того за руль авто

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Горбунов показал фото, на котором маленький Иван держится за руль автомобиля. Милое фото пришлось по душе поклонникам Юрия.

"С таким водителем, папа спокоен! (Пока мама не видит 😇)", - написал известный телеведущий. Также Юрий подписал фото, тегами "пап и сын", "за рулем", "гуляем".

Малыш так увлеченно схватился за руль и вглядывается в дорогу, точно копируя поведение отца, что поклонники невольно залюбовались, каким мужчиной растет сын телеведущих Иван.

Фотография тут же набрала множество лайков и комментариев.

"Круто🔥", "Настоящий мужчинка!!!🔥", "Крутить после получения прав 😂🔥", "Прикольно привет передавай сыну!", "Малюк 😍", "Копия, Круто!", - написали небезразличные поклонники.

Юрий часто публикует фото с сыном, посвящая поклонников в воспитание ребенка. Так, поклонники телеведущего знают, что малыш любит играть с папой, собирая конструкторы, разрисовки машинок, и просто составляя их в ряд.

Напомним, что несколько дней назад 37-летняя Осадчая вместе со съемочной группой "Світського життя" покинула Украину и отправилась в Грузию. Здесь девушка намерена записать несколько интервью. Известно, что Осадчая прогуливалась вместе с героем одного из прошлых сезонов "Холостяка" 35-летним Иракли Макацарией.

Напомним, что Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно...".

Как сообщала Politeka, пока Осадчей нет дома, счастливый Горбунов рассказал, чему радуется: «Ловите момент…».

Также Politeka писала, что Осадчая оставила Горбунова на хозяйстве и укатила за границу, поразив кадрами: "Скоро все покажем…".