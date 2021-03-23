Появились кадры, чем, а главное с кем, занимается Екатерина Осадчая вдалеке от своего мужа Юрия Горбунова
Как известно, несколько дней назад 37-летняя Осадчая вместе со съемочной группой "Світського життя" покинула Украину и отправилась в Грузию. Здесь девушка намерена записать несколько интервью.
В частности, Осадчую "застукали" вместе с героем одного из прошлых сезонов "Холостяка" 35-летним Иракли Макацарией.
Как передает Politeka.net, последний поделился у себя в Инстаграм новыми "сториз", на которых показал, чем они с Екатериной занимались.
Так, экс-"Холостяк" устроил для ведущей экскурсию по столице Грузии, а затем пригласил к себе домой, где угостил мамиными хачапури.
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Осадчая предстала на кадрах в пальто светло-горичичного оттенка и серой фуражке.
"Было приятно встретиться с @kosadcha в любимом Тбилиси. Сделать небольшую экскурсию по старому городу и поговорить про грузинские традиции. Открыл тайну, что совсем скоро "Макацария Туризм" будет принимать первых гостей в нашу прекрасную страну. Спасибо за душевный разговор, всегда рады гостям!", - подписал кадры Макацария.
Ранее мы рассказывали, что в той же Грузии Осадчая встретилась с легендарной певицей Нино Катамадзе, у которой взяла интервью.
"Как артистка работает над новым альбомом в пандемию, какое вино любит и где приобрела собственную землю под строительство особняка😉 Тосты, пение и харизма звездной грузинки даже через экраны долетит до вас уже в эту субботу в 23.20!", - заинтриговала Екатерина публику.
Напомним, что Осадчая оставила Горбунова на хозяйстве и укатила за границу, поразив кадрами: "Скоро все покажем…"
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Также Politeka писала, что помолодевшая Осадчая в полупрозрачном платье впечатлила размером декольте: "Красотка Катя!"