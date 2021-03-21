Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал про удивительный праздник

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал в необычном мужском костюме. Как известно, Горбунов – любитель костюмов. В его гардеробе очень много красивых нарядов.

Пост впечатлил поклонников артиста. Он поздравил всех с Днем счастья. К сожалению, такой важный для семьи праздник Горбунов празднует вдалеке от своей любимой жены, телеведущей Кати Осадчей. Осадчая, как известно, уехала на съемки в Грузию.

«С Международным днем Счастья!! Чувствуйте его, ловите момент и наслаждайтесь!! Оно есть! Счастье!!», - подписал фото Горбунов.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов.

«И вас тоже спасибо», «Я бы с таким количеством денег тоже был бы счастлив», «Юра, поздравляем тебя с Международным Днем Счастья! Желаем тебе огромного счастья», «Такой красавчик», «Вы и правда стали счастливее с Катей», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов устроил примерку образа-копии Тины Кароль. Телеведущий перевоплотился в коллегу на шоу звездных пародий «Липсинк батл». Стоит отметить, что пародия Горбунову очень удалась.

Напомним, что Горбунов засветился с макияжем и в ботфортах рядом с Кошевым, артиста сравнили с Осадчей: "С макияжем очень похож...".

Как сообщала Politeka, Горбунов наделал шума черно-белым снимком с Осадчей: "Как будто из 30-х годов".

Также Politeka писала, что Горбунов посветил морщинами, поднеся камеру слишком близко: "Просто много...".