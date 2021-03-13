Відомий український ведучий і актор Юрій Горбунов постав у вкрай неочікуваному образі, з'явившись у перуці, з макіяжем, в сукні та на підборах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.
Так, в акаунті у артиста з'явилась підбірка фото, на яких він позує в образі жінки. Йому наклеїли накладні вії, нафарбували брови, а губи намагались зробити більш пухкими і нанесли на них червону помаду. Також на Горбунові можна побачити біляву перуку.
На ногах у Горбунова червоні лакові шкіряни ботфорти. Цей образ доповнила біла сукня і навіть накладні груди.
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На першому фото Горбунова можна побачити в компанії відомого коміка Євгена Кошового.
У коментарях фоловери посміялися з такого образу артиста, а дехто навіть побачив схожість з Тіною Кароль і його дружиною Катериною Осадчою.
"Тіна", "Супер", "Ржака", "Супер! З макіяжем дуже схожий з Катею Осадчою", "Дуже смішно", "Оце так образ", "Красень", "Це було круто", "Молодець, класно виступив", "Феєрично, розумниця!", "Шикардос", - пишуть у коментарях.
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