Стало известно, как выглядит двухэтажный особняк известной пары знаменитостей Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей

Как передает Politeka.net, в поселке Романовка недалеко от Конча Заспы под Киевом расположен участок не слишком большой площадью в 13 соток, на котором разместился шикарный особняк звездной пары. Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова от чужих глаз прячут два забора, спокойствие жильцов бережет военизированная охрана и камеры видеонаблюдения. Кроме этого на въезде в городок знаменитостей стоит КПП. Видео особняка было сделано с помощью квадрокоптера.

На 13 сотках Горбунов, на которого оформлен особняк, разместил два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана. Дома расположены так, что остается довольно просторный дворик для отдыха.

Известно, что Осадчая с Горбуновым живут неподалеку от особняка своих кумовей Потапа и Насти Каменских. Кумовья часто ходят друг к другу в гости и проводят тематические вечеринки.

Внутри дом Осадчей и Горбунова просторен, есть детская комната, камин и большая кухня.

Стоит сказать, что журналисты выяснили, подобные домики в поселке можно приобрести как минимум за 500 тысяч долларов.

Напомним, что Осадчая и Горбунов устроили ролевые игры прямо на публике, не забыв и о Кароль: «Во, Юрка дал…»

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