Шоумен Юрий Горбунов и рэпер Потап покорили талантом и неожиданным перевоплощением

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали фрагмент следующего эфира шоу пародий "Липсинк батл", в котором телеведущему Горбунову предстоит притвориться певицей Тиной Кароль, а Потапу - женой Горбунова Екатериной Осадчей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Потап в шляпке, изображая из себя Осадчую, долго рассматривал Горбунова-Кароль, а затем выдал: "А не набрали ли вы вес и не думали ли вы как-то уменьшить свою талию?".

На такую дерзость Юрий в белом парике и с красными губами воскликнул: "Слышишь, хамка!"

"Ааа, давай мочи!", - не удержалась настоящая Кароль, присутствовашая во время сценки в зале.

Горбунов в ее образе продолжил: "Во-первых, я хотела бы, чтобы ты, Екатерина, внимательно посмотрела на мои ножки, и они, кажется, в норме, не так ли?"

Зал взорвался аплодисментами после этих слов.

Пользователи обсудили увиденное в комментариях:

"Ахах🔥🔥, с нетерпением жду второй выпуск🤣❤"

"А что в Украине нет других звёзд что все пародируют Кароль?"

"Такое впечатление что это передача это проект "Все для Тины"

"Тина прекрасная певица, но в каждом выпуске только ее пародировать будут?.."

"Чего столько пародий Кароль или кроме белого парика нет других. Уже тошнит, куда ни плюнь кругом она"

"Горбунов талантище, я так смеялась!"

Отметим, пока публика смеется над пародиями, Потап делится в своем микроблоге кадрами с поездки в Дубай. Продюсер отправился за границу с 12-летним сыном. Судя по "сториз" Потапа, они много времени уделяют разглядывая и катаясь на дорогущих машинах.

Напомним, Осадчая и Горбунов устроили ролевые игры прямо на публике, не забыв и о Кароль: «Во, Юрка дал…»

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