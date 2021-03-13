Шоумен Юрий Горбунов и рэпер Потап покорили талантом и неожиданным перевоплощением
Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали фрагмент следующего эфира шоу пародий "Липсинк батл", в котором телеведущему Горбунову предстоит притвориться певицей Тиной Кароль, а Потапу - женой Горбунова Екатериной Осадчей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Потап в шляпке, изображая из себя Осадчую, долго рассматривал Горбунова-Кароль, а затем выдал: "А не набрали ли вы вес и не думали ли вы как-то уменьшить свою талию?".
На такую дерзость Юрий в белом парике и с красными губами воскликнул: "Слышишь, хамка!"
"Ааа, давай мочи!", - не удержалась настоящая Кароль, присутствовашая во время сценки в зале.
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Горбунов в ее образе продолжил: "Во-первых, я хотела бы, чтобы ты, Екатерина, внимательно посмотрела на мои ножки, и они, кажется, в норме, не так ли?"
Зал взорвался аплодисментами после этих слов.
Пользователи обсудили увиденное в комментариях:
"Ахах🔥🔥, с нетерпением жду второй выпуск🤣❤"
"А что в Украине нет других звёзд что все пародируют Кароль?"
"Такое впечатление что это передача это проект "Все для Тины"
"Тина прекрасная певица, но в каждом выпуске только ее пародировать будут?.."
"Чего столько пародий Кароль или кроме белого парика нет других. Уже тошнит, куда ни плюнь кругом она"
"Горбунов талантище, я так смеялась!"
Отметим, пока публика смеется над пародиями, Потап делится в своем микроблоге кадрами с поездки в Дубай. Продюсер отправился за границу с 12-летним сыном. Судя по "сториз" Потапа, они много времени уделяют разглядывая и катаясь на дорогущих машинах.
Напомним, Осадчая и Горбунов устроили ролевые игры прямо на публике, не забыв и о Кароль: «Во, Юрка дал…»
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