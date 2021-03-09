Украинская певица Настя Каменских и ее супруг Алексей Потапенко (Потап) устроили публичное выяснение отношений

Оказалось Потапу не понравилось, в каком свете жена показывает его перед своими поклонниками. Как передает Politeka.net, новые кадры появились на странице артистки в Инстаграм.

«Ребята, Леша обиделся на меня, что я сказала в видео, что я уже все поделала, а он еще спит», - начала Каменских.

«Ты так говоришь, как будто ты одна работаешь в семье, а я с утра до вечера… Я первый раз за две недели поспал больше, чем пять часов», - перервал ее супруг.

«Никто не сомневается, что ты много работаешь», - попыталась оправдаться певица.

«Ты понимаешь, как ты рассказываешь, так оно и будет. Вот, как ты рассказываешь об этом, так и есть, никто не поверит уже. И все, уже люди думают, что она его содержит, моет, убирает, стирает, а он только дрыхнет. Нет, ребята, это не совсем так. Она меня еще и любит», - высказался Потап.

Настю такое обяснение повеселило.

Отметим, в своем утреннем "сторис" Настя Камеских рассказала, что успела позаниматься, поделать задания по испанскому, поубирать, позавтракать, а Потап к тому времени только проснулся.

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