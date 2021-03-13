Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов предстал в крайне неожиданном образе, появившись в парике, с макияжем, в платье и на каблуках
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.
Так, в аккаунте у артиста появилась подборка фото, на которых он позирует в образе женщины. Ему наклеили накладные ресницы накрасили брови, а губы пытались сделать более пухлыми и нанесли на них красную помаду. Также на Горбунове можно увидеть белый парик.
На ногах у Горбунова красные лаковые кожаные ботфорты. Этот образ дополнило белое платье и даже накладная грудь.
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На первом фото Горбунова можно увидеть в компании известного комика Евгения Кошевого.
В комментариях фолловеры посмеялись с такого образа артиста, а кое-кто даже углядел сходство с Тиной Кароль и его женой Екатериной Осадчей.
"Тина", "Супер", "Ржака", "Супер! С макияжем очень похож с Катей Осадчей", "Очень смешно", "Вот так образ", "Красавец", "Это было круто", "Молодец, классно выступил", "Феерично, умница!", "Шикардос", - пишут в комментариях.
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