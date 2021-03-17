Відомий український телеведучий і актор, Юрій Горбунов, постав у стильному образі
Горбунов, попри активний графік зйомок, знаходить час на соцмережі, повідомляє Politeka.net. Актор часто балує шанувальників новими знімками в Instagram.
До слова, зараз на сторінку Юрія підписані 971 тисяча користувачів мережі.
На одному з останніх знімків артист постав у чорній кофті, ґудзики якої були застебнуті до горла.
Горбунов підняв камеру над собою і зробив хитрий примруг, трохи посміхнувшись. Артист крупним планом показав свої зморшки на лобі й під очима.
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"Чого відразу хитрий? Просто багато ідей!!",- написав Горбунов.
За годину публікація зібрала понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.
"Краш 😍❤️", "гарного всім вечора ❤️", "Через твої ідеї і нам непогано живеться"," а коли буде голос Діти України новий сезон?", "Погляд як в Осадчій 😄", " Прорвало на старість! 👍 ",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Горбунов відучився в театральному вузі в Києві. Після цього він намагався попрацювати в театрі Нового Роздолу, звідки родом, проте через три роки повернувся до столиці.
Артист почав кар'єру з телебачення, працюючи простим підсобним робітником, але паралельно працюючи в нічному клубі. Юрію вдалося швидко звернути на себе увагу і в результаті він отримав роботу в передачах. Після виходу проєктів Горбунова стали впізнавати на вулиці, а зараз його популярність не вщухає.
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