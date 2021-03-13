Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов показал, как проводит вечер субботы со своей женой Екатериной Осадчей
Как сообщает Politeka.net, шоумен поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. Судя по снимку, звездная пара решила провести вечер субботы за просмотром фильма «Скажене весілля 3», в котором Горбунов выступил в роли продюсера и актера.
Пока ведущий делает селфи его жена удобно расположилась на диванчике в кинозале. Для похода в кино она надела синее платье с большим поясом и леопардовым принтом. Ведущая выглядит счастливой, и радостно улыбается.
«Суббота, почему бы не сходить в кино? Ждем сеанса», - подписал снимок Горбунов.
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Стоит отметить, что в комментариях обратили внимание на фигуру его жены. Некоторым показалось, что руками она прикрывает округлившийся животик. Слухи о беременности Осадчей ходят уже давно, однако пока ведущие ничего не говорят на этот счет.
«Катя что беременна?», «Катюша на этом фото на Уляну Супрун похожа», «Вчера тоже смотрели в кинотеатре, супппппер фильм - 2 часа смеха», «Какое у Кати красивое платье», «Катя красотка», «Карантин, сиди дома», - пишут люди под постом ведущего.
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