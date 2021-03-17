Известный украинский телеведущий и актер, Юрий Горбунов, предстал в стильном образе

Горбунов, несмотря на активный график съемок, находит время на соцсети, сообщает Politeka.net. Актер часто балует поклонников новыми снимками в Инстаграм.

К слову, сейчас на страницу Юрия подписаны 971 тысяча пользователей сети.

На одном из последних снимков артист предстал в черной кофте, пуговицы которой были застегнуты к горлу.

Горбунов приподнял камеру над собой и сделал хитрый прищур, немного улыбнувшись. Артист крупным планом показал свои морщины на лбу и под глазами.

"Чего сразу хитрый? Просто много идей!!", - написал Горбунов.

За час публикация собрала более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Краш 😍❤️", "Хорошего всем вечера ❤️", "Через Твои идеи и нам неплохо живется", "А когда будет голос дети Украины новый сезон?", "Взгляд как в Осадчей 😄", "Прорвало на старость! 👍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов отучился в театральном вузе в Киеве. После этого он пытался поработать в театре Нового Роздола, откуда родом, однако спустя три года вернулся в столицу.

Артист начал карьеру с телевидения, работая простым подсобным рабочим, но параллельно трудясь в ночном клубе. Юрию удалось быстро обратить на себя внимание и в результате он получил работу в передачах. После выхода проектов Горбунова стали узнавать на улице, а сейчас его популярность не утихает.

Напомним, эпатажный Горбунов с париком на голове и макияжем превратился в копию Кароль: "Несите красную помаду!".

Как сообщала Politeka, Горбунов засветился с макияжем и в ботфортах рядом с Кошевым, артиста сравнили с Осадчей: "С макияжем очень похож...".

Также Politeka писала, что Горбунов показал, как делает Осадчую счастливой, фото семейных будней: "Катя что беременна?".