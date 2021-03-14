В сети вспомнили, как выглядела первая жена Юрия Горбунова, с которой он жил до романа с Екатериной Осадчей

До начала отношений со своей нынешней супругой известный украинский ведущий был счастливо женат на балетной танцовщице по имени Людмила. Пара сыграла свадьбу в 1995 году. Людмила была на 12 лет старше Юрия и воспитывала дочь от первого брака. После свадьбы она оставила карьеру танцовщицы и стала домохозяйкой.

Отношения Людмилы и Юрия продлились 20 лет, однако за это время у них так и не появилось совместных детей. Тем не менее ведущий удочерил дочь Людмилы Ксюшу. В 2011 году она стала мамой, а ведущий – счастливым дедушкой маленькой Полины.

Впрочем, в 2015 году пути Юрия и Людмилы разошлись. Они объяснили, что причиной развода были «разные взгляды на жизнь». Интересно, что в том же году шоумен начал встречаться с Осадчей.

Впрочем, пара ведущих долгое время никак не комментировала свои отношения. Они раскрыли карты только спустя два года, когда у них родился сын Иван. К тому времени Горбунов и Осадчая уже были женаты.

Стоит отметить, что у Осадчей также есть сын Илья от первого брака с нардепом Олегом Полищуком.

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Фото: Tabloid