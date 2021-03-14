Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов устроил примерку образа-копии Тины Кароль

В последнее время популярные украинские знаменитости задействованы на съемках нового шоу «Липсингбатл», где принимают участие в разных ролях. Не обошло стороной это и знаменитого телеведущего Юрия Горбунова, которому придется превратиться в настоящую копию коллеги Тины Кароль.

Артист для интриги также специально поделился неожиданным фото, на котором позировал с париком с золотистыми уложенными локонами и уже с легким макияжем на лице, показывая часть своего перевоплощения.

«В надежных руках наших волшебниц-гримеров! Готовлюсь перевоплощаться в Тину Григорьевну! 😇😇😇. Главное устоять на каблуках и не потерять по ходу парик !! 😀😀Будете смотреть!? Уже сегодня в 20.20 на 1 + 1 Липсинг батл !! Прикольный опыт!», - написал артист.

Фанаты тут же ответили:

«Одни и те же лица, почему не приглашают вторых актеров, ведущих, певцов ...; Вы такой красивый, прямо как Тина! 🤧❤️; Это что каждый эфир Только одну Тину будут все липситы?; А мне больше на Олесю Жураковскую похож😊; Тина-Горбунтина😂; Круто! 😂 несите красную помаду!👍; Боооооже, какой красун🙌; А где красная помада; Вот прям одно лицо! 🤭 ♥ ️».

До этого в Инстаграм шоу звездных пародий «Липсинк батл» появился отрывок из следующего выпуска. На видео Юрий Горбунов предстал в образе Тины Кароль. На нем было белое платье, красные ботфорты и белый парик. Артисту сделали макияж, очень напоминающий макияж Тины.

Рядом с переодетым мужем сидела Катя Осадчая, которая начала подтрунивать над ним. Осадчая поинтересовалась, не набрала ли фальшивая Тина вес, и не думала ли она что-то сделать со своей талией. Горбунов не растерялся и назвал благоверную хамкой.

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