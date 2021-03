Муж Ольги Сумской, народный артист Украины, актер Виталий Борисюк получил почетную награду

Об этом стало известно после того, как артист вылетел из "Голос країни-11", передает Politeka.net.

В отборе 57-летний артист попал в команду Олега Винника, однако он покинул проект за шаг до прямых эфиров. В "нокаутах", которые состоялись 27 марта, артист исполнил The phantom of the opera. Но Винник принял решение не в его пользу.

Как сообщила пресс-служба президента Украины 30 марта, подписан указ "О награждении государственными наградами по случаю Международного дня театра".

Среди награжденных деятелей искусства оказался и муж Ольги Сумской. Виталий Борисюк удостоился звания заслуженного артиста.

Кроме того, орден "За заслуги" III степени получил актер театра и кино Алексей Вертинский.

Актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова награждены орденом княгини Ольги III степени. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Также актер Николай Боклан, Евгений Светлица, Надежда Цыбульская и другие получили от президента почетное звание народного артиста Украины.

