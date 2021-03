Чоловік Ольги Сумської, народний артист України, актор Віталій Борисюк отримав почесну нагороду

Про це стало відомо після того, як артист вилетів з "Голос країни-11", передає Politeka.net.

У відборі 57-річний артист потрапив в команду Олега Винника, проте він покинув проект за крок до прямих ефірів. У "нокаутах", які відбулися 27 березня, артист виконав The phantom of the opera. Але Винник прийняв рішення не на його користь.

Як повідомила прес-служба президента України 30 березня, підписано указ "Про нагородження державними нагородами з нагоди Міжнародного Дня театру".

Серед нагороджених діячів мистецтва виявився і чоловік Ольги Сумської. Віталій Борисюк удостоївся звання Заслуженого артиста.

Крім того, орден "За заслуги" III ступеня отримав актор театру і кіно Олексій Вертинський.

Актриса театру і кіно Олеся Жураковська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний документ опублікований на сайті офісу президента.

Також актор Микола Боклан, Євген Світлиця, Надія Цибульська та інші отримали від президента почесне звання народного артиста України.

